PSG : «La chair de poule», Luis Enrique se lâche sur Mbappé

Alexis Brunet

Samedi après-midi le PSG s'est imposé 3-0 face à Strasbourg, au Parc des Princes. Un succès qui a ravi Luis Enrique, très content de l'investissement de ses joueurs. Le technicien espagnol a tenu à souligner les efforts défensifs de ses attaquants, allant même jusqu'à se lâcher un peu au sujet de Kylian Mbappé.

Petit à petit, le PSG remonte au classement de Ligue 1. Les partenaires de Manuel Ugarte sont pour le moment deuxièmes du championnat, derrière l'OGC Nice, en attendant le match de l'AS Monaco. Samedi, les Parisiens se sont imposés face à Strasbourg, grâce à des buts de Kylian Mbappé, Carlos Soler, et Fabian Ruiz.

Luis Enrique se lâche sur Mbappé

Kylian Mbappé a donc retrouvé le chemin des filets avec le PSG lors de cette rencontre face à Strasbourg. Luis Enrique s'est montré ravi de la prestation offensive de son attaquant en conférence de presse d'après-match, mais il a aussi tenu à souligner les efforts défensifs du champion du monde, ainsi que ceux de Gonçalo Ramos. Ses propos sont relayés par RMC Sport . « On peut penser qu'il y avait 4 ou 5 attaquants, Vitinha a joué ailier, il y avait aussi Carlos Soler. Quand on a le ballon on est tous attaquants. Gonçalo Ramos comme Kolo Muani ou Asensio sont des joueurs qui sont avant-centres et défenseurs quand ils n'ont pas le ballon. Ils savent s'adapter à mon idée du jeu. Quand je vois Gonçalo ou même Kylian capables de descendre pour aider l'équipe, ça me donne la chair de poule. Ça crée une énergie, c'est quelque chose de spectaculaire et quelque chose que je cherche. »

Le PSG affronte l'AC Milan mercredi

Avec cette victoire face à Strasbourg en Ligue 1, le PSG a préparé au mieux son prochain match de Ligue des champions. Les Parisiens recevront mercredi soir l'AC Milan. Le club de la capitale voudra réagir au mieux après la lourde défaite concédée face à Newcastle (4-1), lors de la dernière journée.