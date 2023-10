Après le fiasco, un joueur du PSG annonce la couleur

Pierrick Levallet

Après une bonne entame de Ligue des champions, le PSG s'est fait surclasser sur la pelouse de Newcastle le 4 octobre dernier (4-1). De ce fait, les hommes de Luis Enrique sont très attendus pour la rencontre face à l'AC Milan ce mercredi. Nordi Mukiele a d'ailleurs déjà pris rendez-vous avec les Rossoneri ce samedi après le succès contre Strasbourg (3-0).

«On a une très bonne équipe»

« Est-ce que je pense que le PSG est prêt pour l’AC Milan ? Je ne pense pas, je suis sûr que nous sommes prêts, on l'a montré aujourd'hui. On a une très bonne équipe, on joue très bien collectivement » a d’abord expliqué le défenseur du PSG en zone mixte après la victoire contre Strasbourg ce samedi (3-0), dans des propos rapportés par L’Equipe .

«Ce sera un très bon test»