Bonne nouvelle au PSG, cette star jubile

Alexis Brunet

Le PSG s'est imposé samedi après-midi face un Strasbourg. Un succès marqué par le nouveau but de Kylian Mbappé, muet depuis quatre matches avec Paris, mais aussi par le clean-sheet réalisé par Gianluigi Donnarumma. L'Italien s'est d'ailleurs réjoui de cette nouvelle victoire sans encaisser le moindre but sur les réseaux sociaux.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait le chemin du championnat. Les Parisiens étaient opposés à Strasbourg, et ils n'ont pas tremblé, puisqu'ils se sont imposés sur le score de trois buts à zéro.

Mbappé buteur, Soler et Ruiz aussi

Face à Strasbourg, Kylian Mbappé a marqué de nouveau avec le PSG. Le champion du monde était muet face au but en club depuis le match face au Borussia Dortmund le 19 septembre dernier. Pas souvent titulaires ces derniers temps, Fabian Ruiz et Carlos Soler se sont montrés à leur avantage, et les deux Espagnols ont chacun marqué un but.

Un clean-sheet pour Donnarumma