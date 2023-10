Fiasco pour Messi après le PSG

Jean de Teyssière

Non prolongé par le PSG, Lionel Messi a signé pour le club détenu par David Beckham à trois mois de la fin du championnat et de la qualification pour les playoffs. Arrivé dans une équipe de bas de classement, Messi n'a pas réussi à qualifier le club en play-offs, et après avoir été blessé de nombreuses semaines, sa saison est déjà terminée.

D'ici février 2024, Lionel Messi ne jouera que deux matchs officiels avec la sélection argentine. À part ça, plus rien. Durant quatre mois le septuple Ballon d'Or ne foulera plus les pelouses avec un club, à moins qu'il soit prêté, comme l'annonce certaines rumeurs ces dernières semaines. En tout cas, l'aventure américaine de Lionel Messi, sportivement parlant ressemble à un petit fiasco.

Messi miné par les blessures

Que l'on ne s'y trompe pas : le début de saison exceptionnel de Messi, qui enchaînait les buts ne s'était pas produit en MLS, mais en League Cup. Remporté par l'Inter Miami, ce trophée a donc été le premier pour l'Argentin, un mois seulement après son arrivée. Mais en MLS, Messi n'a quasiment pas joué, miné par une blessure musculaire. Sur 12 matchs possibles, l'ancien attaquant du PSG n'en a disputé que 6 et n'a joué que 280 minutes. Pour seulement un but et une passe décisive.

Luis Enrique lance un avertissement, un joueur du PSG lui répond https://t.co/qq5VzkKbwR pic.twitter.com/Z1QC1vrAba — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

Saison terminée sur un échec

Ce dimanche, dans la nuit, l'Inter Miami de Lionel Messi jouait son dernier match de la saison. Face à Charlotte, la magie n'a pas opéré pour la Pulga, puisque son club s'est incliné 1-0, grâce à un but de Kerwin Vargas. Place désormais aux playoffs pour les clubs qualifiés et aux vacances pour Lionel Messi, qui ne disputera plus un match avant trois mois. Sa saison américaine se termine donc sur une fausse note.