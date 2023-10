Mercato : Une star veut faire un cadeau à Lionel Messi

Thomas Bourseau

Il aurait pu revenir au FC Barcelone pour reprendre une histoire qui avait subitement pris fin deux ans plus tôt. Mais Lionel Messi a choisi l’Inter Miami de David Beckham, à l’instar de Sergio Busquets et Jordi Alba après lui. Ce dernier voudrait offrir Luis Suarez à Messi, son ami de longue date.

Lionel Messi a décidé de tout plaquer cet été. Après 23 années passées en Europe, le septuple Ballon d’or a décidé de regagner l’Amérique, mais pas son Argentine natale. Ayant évoqué son rêve américain en septembre 2020 à Goal España , Messi a rejoint la franchise de Major League Soccer co-détenue par nul autre que David Beckham : l’Inter Miami.

L’entraîneur de l’Inter Miami ne laisse rien transparaître pour Luis Suarez

Au sein de l’Inter Miami, Lionel Messi a témoigné des arrivées de deux amis et ex-joueurs du FC Barcelone : Sergio Busquets et Jordi Alba. Gerardo Martino, qui a entraîné Messi au Barça et avec la sélection argentine, n’a cependant pas annoncé la venue de Luis Suarez, un autre ancien compère de Lionel Messi à Barcelone. « Officiellement, personne ne nous a encore rien dit. Dans notre analyse de la saison prochaine et des besoins que nous pourrions avoir, nous avons une analyse avec et une autre sans Luis Suarez. Donc, quand le moment sera venu, et que la situation de Suarez à l'Inter Miami sera officialisée, nous serons prêts à prendre les mesures qui s’imposent ».

Jordi Alba déroule le tapis rouge à Luis Suarez