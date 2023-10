Messi, Mbappé, Haaland… Guardiola vend la mèche pour le Ballon d’Or !

Benjamin Labrousse

La 67ème édition du Ballon d’Or récompensant le meilleur joueur du monde aura lieu le 30 octobre prochain. Si les principaux favoris à la victoire finale se nomment Lionel Messi (Inter Miami), Kylian Mbappé (PSG), et Erling Haaland (Manchester City), l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola est sorti du silence à ce sujet en conférence de presse.

Qui succédera à Karim Benzema ? Le Français, vainqueur du Ballon d’Or en 2022, connaîtra le 30 octobre prochain son successeur. Décernée par le magazine français France Football , cette distinction est une fois de plus attendue au tournant cette année.

Mbappé distancé pour le Ballon d’Or ?

Si Kylian Mbappé aura réussi une Coupe du monde sensationnelle en décembre dernier avec les Bleus, l’attaquant du PSG paiera sans doute le parcours très mitigé du club parisien en Ligue des Champions. Ainsi, deux favoris principaux se distinguent pour cette 67ème édition du Ballon d’Or, à savoir Lionel Messi et Erling Haaland. Auteur d’une saison compliquée avec le PSG, l’Argentin a décroché le Mondial au Qatar avec l’ Albiceleste , tandis que l’attaquant norvégien a remporté un fabuleux triplé (Coupe – Championnat - Coupe d’Europe) avec Manchester City.

« La pire saison de Messi, ce serait la meilleure pour les autres »