PSG : Critiqué, Luis Enrique reçoit le soutien de... Marcelino

Thibault Morlain

Christophe Galtier remercié après seulement un an, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique pour le poste d'entraîneur. Le fait est que le début de saison est loin d'être le meilleur pour le club de la capitale. Par conséquent, Luis Enrique fait déjà face à certaines critiques, mais il peut compter sur le soutien de Marcelino.

Le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet et pour cela, il a changé d'entraîneur. Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier, débarquant à Paris avec ses idées de jeu. Les joueurs du club de la capitale doivent s'adapter avec ces nouvelles méthodes, mais cela prend du temps à se mettre en place. Alors que les résultats ne suivent pas forcément, Luis Enrique en prend alors pour son grade au PSG.

« Cela prend du temps »

Critiqué, Luis Enrique a vu Marcelino monter au créneau pour lui. Dans un entretien accordé à AS , l'ancien entraîneur de l'OM a lâché à propos de son compatriote espagnol : « Quand tu vas dans un nouveau pays, il faut connaitre les joueurs, s'adapter à la culture, à la langue, à la manière de travailler.. Cela prend du temps ».

Marcelino manque les retrouvailles avec Luis Enrique