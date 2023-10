Des retrouvailles XXL pour Messi ? Il balance en direct

Thomas Bourseau

L’espace de six saisons, Lionel Messi et Luis Suarez ont créé une alchimie forte au FC Barcelone en attaque. Et alors que Messi a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière à l’Inter Miami, il est dit dans les médias que Suarez pourrait l’y rejoindre. Le coach de la franchise de Major League Soccer s’est livré sur ce feuilleton.

Luis Suarez a évolué aux côtés de Lionel Messi pendant six saisons, de 2014 à 2020, moment où il a été poussé vers la sortie par l’ancienne direction du FC Barcelone en proie à de sérieux problèmes financiers déjà à l’époque.

Lionel Messi et Luis Suarez séparés depuis 2020

Depuis, El Pistolero a remporté une Liga avec l’Atletico de Madrid et évolue à présent du côté de Gremio au Brésil. Et alors que son contrat expirera en décembre 2024, il est question dans la presse d’éventuelles retrouvailles entre Luis Suarez et Lionel Messi à l’Inter Miami.

Lionel Messi se lâche sur son calvaire https://t.co/YddnIK1oYV pic.twitter.com/pFpyQyleNQ — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

L’entraîneur de l’Inter Miami évoque la rumeur Luis Suarez