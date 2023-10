Vente OM : L’Arabie saoudite reçoit un avertissement !

Thomas Bourseau

Frank McCourt finira-t-il par lâcher l’OM après avoir démenti à plusieurs reprises les rumeurs de vente au fil des années ? L’Arabie saoudite semble se rapprocher de Marseille avec un projet dans lequel Zinedine Zidane aurait une place de premier choix. Pour Djibril Cissé, il ne faudra pas dénaturer l’essence du club en écartant les supporters de l’OM.

À la tête de l’OM depuis l’automne 2016 et le lancement du Champions Project, Frank McCourt témoigne occasionnellement de rumeurs de rachat de l’Olympique de Marseille dans la presse. Ce fut le cas en 2020 avec Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal et plus récemment avec l’Arabie saoudite.

Djibril Cissé prévient les Saoudiens : «Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club»

Le journaliste Thibaud Vézirian ne cesse de faire part d’avancées en coulisses au sujet de la vente de l’OM aux investisseurs saoudiens en question. Au point où Djibril Cissé, ancien joueur de l’Olympique de Marseille et natif d’Arles, a lancé un avertissement aux potentiels repreneurs de l’OM lors d'un live pour TeamFootball . « Marseille, c’est vital. C’est vital d’avoir les supporters. C’est vital d’avoir des tifos, de l’animation et de la vie dans le stade. Donc je pense qu’il faudra composer avec et s’entendre sur ce point là. Je pense justement que ce qui fait venir les Saoudiens, c’est ça. C’est l’ambiance, le coeur, l’amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club ».

Frank McCourt a vendu la mèche pour la vente de l’OM ? https://t.co/GE7A6j8IP7 pic.twitter.com/Gstyn4k4nx — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Cissé l’annonce, il faudra reprendre l’OM et avancer avec les supporters