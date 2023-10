C’est confirmé, le PSG a lâché 50M€ pour un crack étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Estevao Willian n'a pas atteint sa majorité que certains cadors lui proposent des offres XXL. C'est le cas du PSG, qui aurait lâché près de 50M€ pour racheter le contrat du buteur, qui évolue encore avec les U-17 de Palmeiras. Ce samedi, le joueur brésilien a livré un long entretien à la presse espagnole et a réagi à l'intérêt du PSG.

Le nom d'Estevao Willian n'est pas encore connu de tout le monde. Mais dans quelques années, le grand public pourrait avoir son nom à la bouche. Agé seulement de 16 ans, il est cité comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Les scouts des plus grandes équipes européennes n'ont pas tardé à passer à l'action.

Le PSG est passé à l'action pour Estevao Willian

A en croire Mundo Deportivo, le PSG a très vite remarqué le talent d'Estevao Willian et aurait déjà formulé une offre de 50M€. Une proposition, qui flatte le joueur brésilien. Ce samedi, il a livré ses impressions lors d'un entretien accordé au média espagnol.

Le Brésilien a réagi à cet intérêt