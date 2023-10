La nouvelle pépite du PSG se lâche sur son transfert

La rédaction

Arrivé en provenance de Majorque cet été, Kang-In Lee a, très vite, été adopté par le Parc des Princes. Le milieu de terrain a connu quelques pépins physiques ces dernières semaines, mais semble, aujourd'hui, en pleine forme, surtout après sa victoire aux Jeux Asiatiques. Lors d'un entretien au média du PSG, l'international sud-coréen est revenu sur ses premiers mois en France.

Il pourrait être la belle pioche du PSG. Agé de 22 ans, Kang-In Lee est arrivé à Paris dans un relatif anonymat, mais son nom pourrait bien être connu du grand public dans les prochains mois. En boutique, le public se bouscule pour acheter son maillot. Aujourd'hui, il est tout simplement le joueur ayant vendu le plus de maillots, devant Kylian Mbappé. Illustration de sa popularité grandissante à Paris et en Asie. Alors qu'il vient tout juste de remporter la médaille d'or aux Jeux Asiatiques, Kang-In Lee est revenu sur son début d'aventure au PSG.

« J’avais très envie d’évoluer dans ce grand club »

« J’ai très envie de porter à nouveau le maillot du PSG. Quand j’ai rejoint Paris cet été, j’avais très envie d’évoluer dans ce grand club et d’aimer mes coéquipiers et l’équipe le plus possible. C’est un grand défi pour moi et maintenant que je suis en forme et que je peux jouer, j’ai hâte de le faire, le plus tôt possible. Ça a changé, les coéquipiers ont changé, l’entraîneur et style de football ont changé, beaucoup de choses sont différentes par rapport à l’année dernière. Donc il y a toujours une période d’adaptation mais je veux la dépasser le plus vite possible afin d’être performance et utile pour l’équipe » a déclaré Kang-In Lee à PSG TV.

« Je suis prêt »