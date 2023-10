PSG : La prolongation de Mbappé réglée grâce à Neymar et Messi ?

La rédaction

Le mercato estival a été mouvementé pour le PSG, se séparant de nombreux joueurs dont Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar. De quoi considérablement alléger la masse salariale, tandis que le Brésilien a pour sa part rejoint l’Arabie saoudite pour 90M€. Un dégraissage permettant au club de disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire sur le mercato, mais également pour certaines prolongations, dont celle de Kylian Mbappé.

Comme attendu et espéré au début de l’été par le PSG, de nombreux changements ont eu lieu dans l’effectif parisien. Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Marco Asensio, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ont rejoint la capitale, un total de onze nouvelles recrues. Et ils sont autant à avoir fait le chemin inverse, permettant au PSG d’assainir ses finances.

Neymar, Messi, Ramos… La masse salariale a considérablement diminué

Le club de la capitale n’a pas fait les choses à moitié alors que Sergio Ramos et Lionel Messi, dont le bail arrivait à expiration, avaient plié bagage dès la fin de la saison dernière. Neymar a ensuite rejoint l’Arabie saoudite pour 90M€, permettant au PSG de pouvoir financer l’intégralité de son mercato estival d’après Le Parisien . Et les ventes de Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Marco Verratti, parti au Qatar contre 45M€, ont également donné de l’air au club, qui peut voir l’avenir avec sérénité.

De bon augure pour le prochain mercato, et les prolongations

Ainsi, le PSG peut se permettre de se projeter sur le mercato hivernal sans crainte d’enfreindre le fair-play financier, mais également se pencher sur la situation contractuelle de certains joueurs, à commencer par Kylian Mbappé, dont le bail arrive à expiration à l’issue de la saison. Il faudra encore proposer du lourd à l’international français pour espérer le convaincre de rester au PSG, et les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos donnent incontestablement un coup de pouce à la direction sur un plan financier pour parvenir à ses fins.