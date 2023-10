Vente OM : Il annonce la couleur à l’Arabie saoudite

Thomas Bourseau

L’OM est un club à part selon Djibril Cissé. L’ancien joueur d’Auxerre et de l’Olympique de Marseille a expliqué ces derniers jours aux potentiels repreneurs saoudiens de l’OM qu’il ne faudrait pas tenter de mettre un terme à la ferveur des supporters dans les bons comme dans les mauvais moments. Sinon, « achète un autre club ».

Djibril Cissé est un enfant de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Né à Arles, Cissé a grandi avec l’OM, mais n’y a évolué que brièvement entre 2006 et 2009 avec un prêt d’une saison à Sunderland sur la fin. Pour autant, l’Olympique de Marseille fait partie de son histoire.

«C’est l’ambiance, le coeur, l’amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club»

Et alors qu’il est question d’une vente de l’OM par le propriétaire américain Frank McCourt de plus en plus ces derniers temps, Djibril Cissé a profité de son passage sur un live de TeamFootball afin de faire passer un message aux éventuels futurs propriétaires saoudiens : il faudra composer avec les supporters et ce ne sera pas possible autrement. « Marseille, c’est vital. C’est vital d’avoir les supporters. C’est vital d’avoir des tifos, de l’animation et de la vie dans le stade. Donc je pense qu’il faudra composer avec et s’entendre sur ce point là. Je pense justement que ce qui fait venir les Saoudiens, c’est ça. C’est l’ambiance, le coeur, l’amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club ».

«Ils nous tournent le dos et qu’il y a onze pancartes de chèvres, c’est chaud»