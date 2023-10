Il donne son feu vert pour un transfert à l’ASSE

Thibault Morlain

Formé à l’ASSE, Mahdi Camara a quitté les Verts à l’été 2022 pour rejoindre Brest. Pour autant, le milieu de terrain ne va pas oublier le club stéphanois de sitôt. Si Camara est aujourd’hui loin du Forez, il n’est clairement pas dit qu’on ne le revoit pas avec la tunique de l’ASSE dans les années à venir. Le principal intéressé a en tout cas ouvert la porte à un potentiel retour.

Avec 105 matchs au compteur à l’ASSE, Mahdi Camara a connu du bon et du moins bons chez les Verts. Ça a été le cas avec cette relégation en Ligue 2. Mais le milieu de terrain est vite parti pour rejoindre Brest. Pour prochainement revenir à l’ASSE ?

L’entraîneur de l’ASSE sort du silence et vend la mèche pour son avenir https://t.co/T3cPnZqMEY pic.twitter.com/ZcZYEFLqYP — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« Je pense que je ne dirai pas non à un retour à Saint-Etienne »

Après avoir quitté l’ASSE, Mahdi Camara est prêt à y revenir. Pour Poteaux Carrés , le joueur de Brest a avoué : « A nouveau en Vert un jour ? Ah bien sûr, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans le foot ! Parfois les choses vont vite. Mais je pense que je ne dirai pas non à un retour à Saint-Etienne, c'est un club qui m'a beaucoup apporté ! ».

Camara veut revoir Geoffroy-Guichard