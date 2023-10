Il annonce la couleur pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Arnaud De Kanel

Jusqu'où ira Cristiano Ronaldo ? A bientôt 39 ans, la légende du football ne veut pas entendre parler de retraite. Bien dans sa tête et dans son corps, CR7 s'est fixé l'objectif de participer à la Coupe du monde 2026. Des propos à prendre très au sérieux selon son coach à Al-Nassr, qui assure que son joueur fera tout pour.

Cristiano Ronaldo n'en a pas terminé avec le football. Après avoir tout gagné, à l'exception de la Coupe du monde, l'attaquant portugais veut continuer sa carrière au plus haut niveau bien qu'il a approche de la quarantaine. Récemment, il a affirmé son désir de participer à l'Euro 2024. Cristiano Ronaldo pense également à prendre part au Mondial 2026 pour tenter une dernière fois de remporter le seul trophée qui lui manque. Et Luis Castro le voit bien aller jusque-là.

«Je ne pense pas au futur»

A l'issue de la victoire du Portugal face à la Slovaquie (3-2), match durant lequel il avait inscrit un doublé, Cristiano Ronaldo avait martelé son envie de participer à l'Euro 2024. « J’espère que je serai à l’Euro 2024 étant donné qu’il y a encore beaucoup de temps avant le début de la compétition. J’espère que je n’aurai aucun problème ou blessure, j’espère pouvoir jouer. J’ai quitté le Portugal tôt mais ce sera toujours ma maison. Ils me soutiennent dans tous les stades au Portugal. Je ne pense pas au futur, je pense au court terme et j'essaie toujours de profiter du moment présent. J'adore jouer pour l'équipe nationale. Nous avons bien joué et nous nous sommes qualifiés parce que nous avons une excellente équipe, un excellent entraîneur comme Martinez », confiait l'attaquant d'Al Nassr. Il pourrait se retirer non pas à l'Euro 2024, mais bien au Mondial 2026 !

«Tout peut arriver»