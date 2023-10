PSG : Un mystérieux échange avec Cristiano Ronaldo, il déballe l’incroyable histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2015, la séquence avait énormément fait parler après un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG. Cristiano Ronaldo était en effet venu glisser quelques mots à l’oreille de Laurent Blanc, qui avait ensuite refusé de dévoiler les propos tenus par le Portugais. Alors qu’il avait expliquait à l’époque que le numéro 7 avait donné son numéro de téléphone à l’ancien entraîneur parisien, Gilles Favard a dévoilé l’origine de sa « révélation ».

C’est une discussion qui n’avait échappé à personne. Alors que le PSG s’était incliné sur la pelouse du Real Madrid (0-1) en phase de groupes de la Ligue des champions un soir de novembre 2015, Cristiano Ronaldo était venu murmurer à l’oreille de Laurent Blanc le temps de quelques secondes, un échange tenu secret. « Ronaldo m'a dit certaines choses mais vous vous imaginez bien que je ne vous dirai pas quoi, avait répondu l’ancien entraîneur du PSG à cette époque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était très élogieux . » Un mystérieux échange qui a fait l’objet de nombreux fantasmes, surtout après l’intervention de Gilles Favard dans l’émission L ’Équipe du Soir .

Cristiano Ronaldo et son numéro de téléphone, l’histoire qui a fait le buzz

« Cristiano Ronaldo a donné son numéro de téléphone et lui a demandé où il entraînerait la saison prochaine. Il lui a dit qu'il le suivrait quel que soit le club où il serait », avait lâché Gilles Favard, alors chroniqueur sur la Chaîne L’Équipe . Une révélation qui s’est révélée fausse, Laurent Blanc dévoilant quelques années plus tard la teneur de l’échange avec Cristiano Ronaldo. « Ce n’était pas très intéressant , s’amusait-il en 2019. Ça concernait deux choses : le match et une déclaration que j’avais pu faire quelques jours auparavant. C’était une discussion agréable ». Interrogé par So Foot , celui qui a depuis quitté L’Équipe du Soir révèle aujourd’hui que la fameuse histoire est tout bonnement partie… d’un pari.

1⃣er match ⚽ de Laurent Blanc ce week-end avec Lyon, souvenez-vous lorsque Ronaldo murmurait à son oreille 🤩 ➡ Phases de groupes 2015 Real Madrid 🆚 Paris SG pic.twitter.com/8WyuJLD2UL — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 15, 2022

« Ça vient d’un pari avec Bernard Tapie »