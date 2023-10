«C'est cruel», il balance sur le PSG

Alexis Brunet

Samedi après-midi, le PSG s'est facilement imposé face à Strasbourg au Parc des princes. Les Parisiens se sont imposés sur le score de trois buts à zéro. Kylian Mbappé a notamment retrouvé le chemin des filets avec son club, en inscrivant le premier but de la partie. Une réalisation que Patrick Vieira a qualifiée de cruelle.

Luis Enrique devait sûrement se demander comment il allait retrouver ses joueurs après la trêve internationale. Le technicien espagnol n'a pas dû être déçu, car il a pu constater que ses protégés étaient concentrés et déterminés, à la suite de la victoire trois buts à zéro face à Strasbourg. Un match au cours duquel Kylian Mbappé a marqué, lui qui était muet avec le PSG depuis quatre matches.

Le but de Mbappé est cruel selon Vieira

Après la rencontre perdue par ses hommes, Patrick Vieira s'est présenté en conférence de presse. Pour le champion du monde, le but inscrit par Mbappé est cruel, d'autant plus que son équipe se voit refuser un but pour une légère position de hors-jeu par la suite. Des propos qui sont rapportés par Le Parisien . « On savait que contre Paris, il ne fallait pas commettre d’erreurs individuelles et puis avoir un peu de chance. Sur cette première période, le but qu’on prend sur le penalty est cruel, et on marque un but hors-jeu qui ne se joue pas à grand-chose. Le destin n’était pas avec nous pour leur poser au moins un peu plus de problème. »

«Il va falloir que nos jeunes joueurs apprennent très vite»