Ballon d’or : Thierry Henry pousse un coup de gueule, il répond !

Thomas Bourseau

Le verdict sera donné le 30 octobre prochain à Paris concernant le Ballon d’or 2023. Et alors que Lionel Messi semble être parti pour en rafler un huitième, Thierry Henry est revenu sur ce qu’il considère comme une injustice que ni Xavi Hernandez, ni Andrés Iniesta n’ait remporté le Ballon d’or lors de l’époque dorée du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Xavi a lâché sa réponse.

La cérémonie du Ballon d’or 2023 aura lieu le 30 octobre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris comme ce fut le cas lors des dernières éditions. Lionel Messi, selon la presse espagnole, devrait être sacré Ballon d’or pour la 8ème fois de sa carrière devançant ainsi Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, ses grands rivaux de cette année.

Thierry Henry ne comprend pour Xavi et Iniesta n’ont pas gagné le Ballon d’or

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone et notamment de Xavi Hernandez et d’Andrés Iniesta de 2007 à 2010, Thierry Henry a partagé sa déception sur CBS Sports quant au fait qu’aucun joueur espagnol n’ait raflé le trophée individuel suprême lors de leur domination mondiale pendant six années. « Pour ma part, l'une des choses qui me surprend le plus dans toute cette liste, c'est qu'aucun Espagnol ne l'a remporté. Les Espagnols ont dominé le football mondial pendant 6 ans et en club aussi. Ils gagnaient l'Euro (ndlr en 2008 et 2012) et la Coupe du monde en même temps (en 2010). Si je parle de Xavi et d'Iniesta ? C'est ce que je dis, vous me dites que ces gars-là, à Barcelone, à un moment donné, ne le méritaient pas ? Je pense qu'Andrés a failli l’avoir à un moment donné. Un type comme Samuel Eto'o ? Beaucoup de joueurs dans l'histoire s'en sont approchés, mais ce n'est pas donné à tout le monde ».

Un joueur du PSG fait halluciner Thierry Henry ! https://t.co/Bo8VixzaLv pic.twitter.com/Emji3o6ZoC — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Xavi répond : «Je pense que Messi était et est toujours le meilleur»