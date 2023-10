Il revient au PSG, Thierry Henry l’interpelle

Pierrick Levallet

Après un rassemblement plutôt satisfaisant avec l'équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery a retrouvé le PSG. Le phénomène de 17 ans a néanmoins dû déclarer forfait pour la rencontre face à Strasbourg ce samedi (3-0). Et avant de le laisser filer, Thierry Henry a tenu à l'interpeller, lui et ses autres joueurs chez les Bleuets.

Pour ce rassemblement du mois d’octobre, Thierry Henry a de quoi être satisfait. L’équipe de France Espoirs a remporté ses deux matchs contre la Bosnie-Herzégovine (1-2) et Chypre (9-0). Désormais, les Bleuets ont retrouvé leurs clubs respectifs. Warren Zaïre-Emery a notamment fait son retour au PSG.

Mercato : Thierry Henry débarque dans un dossier chaud du PSG https://t.co/6gxpwKH4uV pic.twitter.com/11O5V89mze — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

Zaïre-Emery a retrouvé le PSG

Forfait pour la rencontre face à Strasbourg, le phénomène de 17 ans a vu ses partenaires s’imposer ce samedi (3-0). Thierry Henry a d’ailleurs envoyé un message à ses joueurs, y compris Warren Zaïre-Emery, avant de les laisser filer mardi dernier.

«On vous regarde, on vous suit»