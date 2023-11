PSG, Real Madrid… Mbappé est interpellé en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

PSG ou Real Madrid ? Une nouvelle fois, Kylian Mbappé se retrouve face à un dilemme. Et une nouvelle fois, il se terre dans le silence. Le joueur ne devrait annoncer aucune décision dans les prochaines semaines et il faudra, vraisemblablement, attendre 2024 pour en savoir. Mais pour Jérôme Rothen, la star du PSG doit prendre ses responsabilités et exprimer son ressenti.

Mardi soir, Kylian Mbappé s'est présenté devant les médias. Mais il n'était seulement question de la rencontre de Ligue des champions face au Milan AC (2-1). Pour ce qui est de son avenir au PSG, on repassera. Car comme l'a annoncé le 10Sport.com, il est encore trop tôt pour connaître le dénouement de ce dossier. Malgré tout, Kylian Mbappé a tout intérêt à prendre la parole selon Jérôme Rothen.

« Mbappé doit clarifier son avenir »

« Si Mbappé doit clarifier son avenir ? Oui il le faut. Tout simplement parce qu’il s’est enfermé dans une bulle où la communication n’est pas bonne, où il ne communique pas ou très peu et n’a pas envie d’expliquer le pourquoi du comment. (…) Ça va moins bien au niveau de son comportement et je parle bien de son club, parce qu’il y a une vraie différence avec l’équipe de France. Et c’est pour ça que je pense qu’il se pose un peu trop de questions à mon sens » a lâché l'ancien joueur du PSG. Selon lui, cela pourrait lui être bénéfique.

« Il y aura un gros poids en moins pour lui »