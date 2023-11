PSG : Deschamps fait une annonce, Mbappé déjà menacé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Warren Zaïre-Emery fait bien partie de la liste dévoilée par Didier Deschamps jeudi pour les matches contre Gibraltar et la Grèce. A seulement 17 ans, le milieu de terrain du PSG est un phénomène de précocité et s'apprête même à faire tomber des très vieux records en équipe de France. Et même Kylian Mbappé semble menacé.

Auteur d'un début de saison impressionnant avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a d'abord été récompensé par Thierry Henry qui l'a nommé capitaine de l'équipe de France Espoirs dans l'optique des Jeux Olympiques à Paris l'été prochain. Mais c'était sans compter sur la vitesse à laquelle le joueur formé au PSG allait gravir les échelons. Titulaire indiscutable et excellent sous les ordres de Luis Enrique, Zaïre-Emery a ainsi été convoqué avec les Bleus par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce. Le tout à seulement 17 ans et 255 jours. Un choix que le sélectionneur a d'ailleurs justifié.

Deschamps convoque Zaïre-Emery pour ses grands débuts en Bleus

« Il est là avec nous, parce qu’il a toutes les qualités pour évoluer au très haut niveau. Il y a évidemment de la concurrence à son poste, mais ce qu’il est capable de réaliser avec son club, à son jeune âge, démontre un potentiel énorme et une maturité déjà bien affirmé en ayant à peine plus de 17 ans. Donc c’est évidemment une étape importante dans sa carrière. Tout va très vite pour lui. Mais il a aussi la capacité de pouvoir assumer cette responsabilité là », expliquait Didier Deschamps devant les médias jeudi.

PSG : Zaïre-Emery fait une énorme victime en équipe de France ? https://t.co/uKSxewVSw8 pic.twitter.com/QbJnsYehxi — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

Les records de Mbappé déjà menacés ?

Phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery détient déjà plusieurs record au PSG. Devenu le plus jeune titulaire lors d'un match à élimination directe dans l'histoire de la Ligue des champions (16 ans et 343 jours, en février 2023), le milieu de terrain est également le le plus jeune joueur de l'histoire du PSG (août 2022), le plus jeune à jouer en C1 (octobre 2022) et le plus jeune buteur (février 2023). Placent désormais aux records en équipe de France. Si Didier Deschamps lui offre du temps de temps de jeu, Zaïre-Emery deviendra le 9e mineur à obtenir une sélection en Bleus, et seulement le deuxième depuis 1932, l'autre étant Eduardo Camavinga qui était à peine plus âgé au moment de sa première sélection (17 ans et 303 jours).



Et en se projetant un peu plus loin, dans l'optique où Warren Zaïre-Emery s'imposerait en équipe de France au point d'être convoqué pour le prochain Euro, ce sont les records de Kylian Mbappé qui seraient menacés. En effet, s'il est présent dans la liste de Didier Deschamps l'été prochain, le milieu de terrain du PSG deviendrait alors le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à prendre part à une compétition internationale. Kylian Mbappé avait 19 ans et 178 jours lorsqu'il a disputé la Coupe du monde 2018. Warren Zaïre-Emery aura à peine plus de 18 ans au moment du prochain Euro. Mais surtout, s'il s'impose durablement en Bleus, le jeune Parisien pourrait rapidement être en avance sur tous les temps de passage de Kylian Mbappé plus jeune français à atteindre la barre des 10 sélections alors qu'il avait 18 ans et 329 jours. Avec l'Euro en ligne de mire, Zaïre-Emery peut franchir cette barre en 2024 et donc avant d'atteindre l'âge qu'avait son coéquipier. Pour rappel, le phénomène du PSG aura 18 ans le 8 mars prochain et si tout se passe comme prévu pour lui, il pourrait ainsi titiller Mbappé qui est également le plus jeune tricolore à obtenir 20, 30, 40, 50, 60 et 70 sélections, une barre qu'il a récemment franchie à 24 ans et 181 jours. Avec 72 sélections au compteur, Kylian Mbappé fonce ainsi vers le cap de 80 sélections qu'il devrait atteindre en 2024. Il aura alors à peine plus de 25 ans, ce qui sera largement suffisant pour effacer Karim Benzema des tablettes. L'ancien attaquant du Real Madrid est le plus jeune joueur à avoir atteint les 80 caps en Bleus, il avait alors 27 et 262 jours. Un record qui tient qu'à un fil face à Kylian Mbappé. Qui sera peut-être lui-même confronté à un autre phénomène de précocité. Un certain Warren Zaïre-Emery qui réussit l'exploit d'être en avance sur les temps de passages de son coéquipier du PSG.