Messi, Neymar, Mbappé… Zaïre-Emery a bluffé les stars du PSG

Hugo Chirossel

Étincelant sous les couleurs du PSG, Warren Zaïre-Emery a vu son excellent début de saison être récompensé par une première convocation en équipe de France. Ce qui ne surprend pas du tout son ancien entraîneur, Christophe Galtier. Ce dernier est revenu sur les premiers pas du milieu de 17 ans en professionnel, qui a rapidement convaincu Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et consort.

S’il a explosé cette saison sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery était apparu pour la première fois devant les yeux du grand public lorsque Christophe Galtier était encore l’entraîneur du PSG. C’est le technicien français qui l'a lancé dans le grand bain en Ligue 1 le 6 août 2022, lors d’une large victoire face à Clermont (5-0).

«Ce gamin a 16 ans et l'attitude d'un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches !»

Christophe Galtier n’a pas été surpris par l’annonce de Didier Deschamps, qui a convoqué Warren Zaïre-Emery pour la première fois en équipe de France. Interrogé par L’Équipe , l’ancien entraîneur du PSG est revenu sur la première fois qu’il avait entendu parler de lui : « Quand on préparait la saison, j'avais une liste de jeunes qu'il fallait voir. Warren a vite intégré le groupe et avec le staff on s'est dit : putain, mais ce gamin a 16 ans et l'attitude d'un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches ! »

«Tes grands joueurs aiment l'avoir dans leur équipe à l'entraînement»