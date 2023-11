Le Real Madrid annonce une signature, il jubile

Amadou Diawara

Ce jeudi après-midi, le Real Madrid a officialisé la prolongation de Federico Valverde sur les réseaux sociaux. Désormais lié au club merengue jusqu'au 30 juin 2029, le milieu de terrain de 25 ans a fait part de son immense bonheur d'avoir rempilé. Reste à savoir jusqu'à quand Federico Valverde fera le bonheur du Real Madrid.

Après Vinicius Jr, Rodrygo et Eduardo Camavinga, le Real Madrid a officialisé la signature de Federico Valverde. En effet, le milieu de terrain de 25 ans a rempilé son contrat jusqu'au 30 juin 2029, comme l'a annoncé le club merengue sur son compte X. Lors d'un entretien accordé au média du Real Madrid, Federico Valverde s'est enflammé pour sa prolongation.

Il claque la porte du PSG, c'est le fiasco https://t.co/CpOKjFl5Ow pic.twitter.com/WxxCCWZwtq — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«C’est impossible de dire non au Real Madrid»

« C’est impossible de dire non au Real Madrid, c'est la plus belle chose qui soit. Quand le président vous dit que vous avez la possibilité de prolonger, vous n'y réfléchissez pas à deux fois. Le Real m'a tout donné. Je serai toujours très reconnaissant de la façon dont j'ai été traité à mon arrivée. J'ai dormi dans la résidence des juvéniles du club et pour moi, c'était un hôtel cinq étoiles. J’ai pris en maturité et j’ai appris les valeurs d'être une bonne personne, d'être un bon joueur, de grandir et d'être un exemple pour les enfants. Le désir de continuer à gagner et à remporter des titres ne change pas » , s'est réjoui Federico Valverde, avant d'en rajouter une couche.

«Le Real m'a tout donné»