Luis Enrique : En direct, il annonce l’échec du PSG sur le mercato

Thomas Bourseau

Luis Enrique a pris les rênes de l’effectif du PSG en juillet dernier. Et force est de constater que les dirigeants ont fait tapis sur le mercato afin de lui offrir une équipe pour satisfaire ses besoins. Mais d’après Emmanuel Petit, le recrutement parisien ne correspondrait pas aux attentes dans le jeu de Luis Enrique.

Le PSG a réalisé un mercato XXL à la dernière intersaison pour Luis Enrique, son nouvel entraîneur. En excluant le retour de Xavi Simons qui s’en est directement allé au RB Leipzig en prêt, le Paris Saint-Germain a offert onze recrues au technicien espagnol.

Le PSG se refait une beauté en attaque, Petit sceptique

En attaque, Marco Asensio, Kang-In Lee, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont débarqués. Malgré tout, de par le style de jeu prôné par Luis Enrique et ce qui est demandé à ses joueurs, Emmanuel Petit affiche un point négatif sur le recrutement effectué par le PSG.

«Les joueurs qu’ils ont recruté devant ne correspondent pas à la philosophie que veut mettre en place Luis Enrique»