PSG : Kylian Mbappé balance son petit frère !

Kylian Mbappé semble prendre son pied au sein du groupe du PSG depuis quelque temps. Et les dernières vidéos partagées par le Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux le prouve. Son petit frère Ethan a payé les frais de la dernière blague de Mbappé et de certains joueurs parisiens.

Star incontestée du PSG depuis les départs de Neymar et de Lionel Messi entre autres à la dernière intersaison, Kylian Mbappé semble bien s’amuser au sein du groupe parisien. En attestent les images partagées par les médias du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux dernièrement.

Mbappé taquin avec Zaïre-Emery… et son petit frère !

Jeudi, pour la convocation de Warren Zaïre-Emery en équipe de France A, Kylian Mbappé a été vu en train de sauter sur le milieu du PSG pour le congratuler avec plusieurs joueurs du club parisien.

Kylian devant le professeur d’Ethan « Il a pas fait les devoirs, il a joué à Fut » 😂 pic.twitter.com/jnwiggQEQ2 — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) November 10, 2023

«On jouait à la play, il a joué à FUT, il n’a pas les devoirs»