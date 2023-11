Mbappé : Un transfert à 200M€ se prépare, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Cependant, la perspective d'un départ vers le Real Madrid semble de moins en moins probable compte tenu des récentes informations de la presse espagnole. Mais également de l'intérêt du club merengue pour Erling Haaland.

L'avenir de Kylian Mbappé refait parler. Et pour cause, alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'attaquant du PSG ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Deux principales options s'offrent à lui à savoir prolonger ou partir libre. Mais selon La Cadena SER , le Real Madrid aurait renoncé à sa signature.

Clause à 200M€ pour Haaland, le Real est à l'affût

Et un nouvel indice va en ce sens. En effet, selon les informations de AS , le Real Madrid reste très attentif à la situation d'Erling Haaland. Il faut dire que l'attaquant de Manchester City disposera d'une clause libératoire estimée à 200M€ l'été prochain. Et le club merengue serait très intéressé à l'idée de la payer.

Bonne nouvelle pour le PSG ?

Autrement dit, cela semble confirmer le fait que le Real Madrid prend ses distances avec Kylian Mbappé. Le club merengue privilégie le recrutement d'un vrai avant-centre et le profil d'Erling Haaland semble être plus compatible avec Vinicius Junior et Rodrygo que celui du crack de Bondy. Cela ressemble donc à une bonne nouvelle pour le PSG.