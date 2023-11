Un crack quitte le PSG, il impressionne tout le monde

Jean de Teyssière

Le PSG a fait un grand ménage dans son effectif lors du dernier mercato. Huit joueurs ont été prêtés et parmi eux, de nombreux jeunes joueurs, comme Ismaël Gharbi. Le jeune milieu offensif de 19 ans a été prêté au FC Stade Lausanne Ouchy, promu en Super League cette saison. Si les qualités du titi parisien ont impressionné ses coéquipiers, il lui reste encore des points d'améliorations.

Ismaël Gharbi a fait partie des nombreux joueurs parisiens qui ont quitté le club cet été. Prêté à Lausanne, le milieu offensif a marqué deux buts et délivrés deux passes décisives en neuf matchs. Le natif de Paris a encore des progrès à faire même s'il est celui qui s'en sort le mieux parmi les joueurs parisiens prêtés cette saison.

Gharbi a déjà impressionné tout le monde

Le club de Lausanne a mal débuté la saison, avec six défaites en huit rencontres. Classé 9ème sur 12, le club suisse a en revanche toujours pu compter sur les performances d'Ismaël Gharbi qui a toujours été au niveau lors de cette période difficile. Selon L'Équipe , il afficherait des qualités supérieures à la moyenne et aurait très vite impressionné ses coéquipiers et son entraîneur.

Un axe d'amélioration : être concerné par les entraînements