Un joueur du PSG se fait détruire à l’étranger et répond

Thomas Bourseau

Parti en tant qu’agent libre au PSG à la dernière intersaison, Milan Skriniar a « fait du tort » à l’Inter selon l’administrateur délégué du club milanais Giuseppe Marotta. Relancé sur les propos tenus par le dirigeant du club lombard, Skriniar a lâché une réponse sèche.

Milan Skriniar voulait rejoindre le PSG et avait déjà vendu la mèche avant que le club de la capitale ne le fasse la saison dernière. Un camouflet pour l’Inter et son dirigeant Giuseppe Marotta qui n’a pas mâché ses mots courant octobre.

«Il va à l’encontre de l’histoire et des valeurs du club. Il a fait du tort à l’Inter»

Pour Sky Sport, l’administrateur délégué de l’Inter a balancé sur le sale tour que Milan Skriniar a joué selon lui au club nerazzurro. « Quand un joueur ne renouvelle pas son contrat, il va à l’encontre de l’histoire et des valeurs du club. Il a fait du tort à l’Inter. Il aurait pu prolonger. Nous lui avons proposé de nombreuses solutions, même celle de mettre une clause de résiliation qui protégerait à la fois ses intérêts et ceux de l’Inter. Mais il a toujours dit non ».

«Marotta a dit des choses. Je ne veux pas polémiquer»