Malaise au PSG, Enrique a tout balancé à Mbappé

Amadou Diawara

Malgré son triplé, Kylian Mbappé n'a pas reçu les éloges de Luis Enrique après Reims-PSG. En effet, le coach parisien n'a pas apprécié la prestation de son numéro 7, et il n'a pas manqué de le faire savoir devant la presse. D'ailleurs, Luis Enrique aurait tout expliqué à Kylian Mbappé après la rencontre ce samedi.

Ce samedi après-midi, Kylian Mbappé a permis au PSG de l'emporter face au Stade de Reims, et ce, grâce à un triplé (0-3). Malgré tout, Luis Enrique s'est plaint de la prestation de son numéro 7 après la rencontre.

«Je ne suis pas vraiment content de Kylian»

« Kylian est-il le meilleur joueur du monde ? Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui » , a affirmé Luis Enrique au micro de Prime Video , avant d'en remettre une couche en conférence de presse ce samedi : « Concernant Kylian, en termes de but je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s'améliorer et aider ses coéquipiers ».

Enrique a échangé avec Mbappé après Reims-PSG