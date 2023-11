PSG : Luis Enrique justifie un choix fort avec une recrue

Alexis Brunet

Samedi face au Stade de Reims, Gonçalo Ramos était titulaire à la pointe de l'attaque parisienne. L'occasion pour le Portugais de marquer des points auprès de Luis Enrique, notamment dans la concurrence avec Randal Kolo Munai. Finalement il n'en a rien été, puisque l'ancien joueur du Benfica Lisbonne s'est montré inefficace, et est sorti à la pause. Le coach du PSG s'est d'ailleurs expliqué sur ce choix.

Contre Reims, Randal Kolo Muani était suspendu, et Marco Asensio encore indisponible. Luis Enrique ne disposait donc pas de nombreuses solutions pour le poste de numéro neuf, et a donc choisi de titulariser Gonçalo Ramos. Malheureusement pour lui, le Portugais a traversé la rencontre tel un fantôme, et il a laissé sa place à la mi-temps, à Vitinha.

Luis Enrique s'explique sur la sortie de Ramos

En conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur la sortie de Gonçalo Ramos. L'entraîneur du PSG a avoué qu'il aurait pu sortir n'importe quel attaquant, dans des propos sont rapportés par Culture PSG . « J’aurais pu changer n’importe quel attaquant. Peut-être que Dembélé a été le meilleur joueur offensif en première mi-temps. Mais j’aurais pu en remplacer un autre. Pour moi Gonçalo est un joueur très important pour l'équipe, avec une grande capacité de travail, il nous donne de la continuité, du travail et des situations offensives. »

«Gonçalo est un joueur incroyable»