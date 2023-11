PSG : Luis Enrique en remet une couche sur Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé s’est fait remarquer samedi sur la pelouse de Reims (3-0) en inscrivant un triplé, Luis Enrique a surpris après la rencontre en ne se montrant pas totalement satisfait de la prestation de l’international français. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, l’entraîneur du PSG a reconnu attendre plus de son numéro 7.

Alors qu’il ne s’est pas montré sous son meilleur jour cette semaine lors de la défaite du PSG contre l’AC Milan (1-2), Kylian Mbappé a déroulé samedi sur la pelouse de Reims (3-0) en étant l’auteur d’un coup du chapeau. De quoi forcément lui donner le sourire, tandis que de son côté, Luis Enrique n’était pas pleinement satisfait de la prestation de son attaquant. « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui », a lâché l’Espagnol au micro de Prime Video.

« Nous voulons qu’il fasse plus de choses »

« À propos des buts, je n’ai rien à dire, mais je pense qu’il peut aider l’équipe beaucoup plus d’une autre manière. Comment ? Je vais d’abord lui dire et après je ne vous le dirai pas parce que ça ne relève pas du domaine du public. Mais, nous pensons que Kylian est l’un des meilleurs joueurs au monde, sans aucun doute. Nous devons faire plus et nous voulons qu’il fasse plus de choses. C’est mon opinion, mais je ne pense pas me tromper », a indiqué l’entraîneur du PSG, avant d’en rajouter une couche en conférence de presse.

« Il a encore une grande marge de progression »