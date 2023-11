PSG : «Ça me saoule», Mbappé l’a écoeuré !

Pierrick Levallet

En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, le PSG a fait oublier sa défaite contre l'AC Milan. Le club de la capitale s'est imposé (0-3) et a repris la tête de la Ligue 1. Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, a notamment permis aux siens de s'assurer la victoire. Will Still, de son côté, s'est montré plutôt amer après la partie.

Ce samedi, le PSG a repris la tête de la Ligue 1. Après la défaite contre l'AC Milan, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (0-3). La formation parisienne s’est pourtant faite peur, puisque les hommes de Will Still se sont procurés plusieurs occasions. Mais Gianluigi Donnarumma, impérial sur sa ligne, n’a pas encaissé le moindre but. Le PSG a également pu compter sur une autre arme pour faire tomber le Stade de Reims.

Mbappé a surclassé le Stade de Reims

Sur le plan offensif, Luis Enrique a pu compter sur l’efficacité redoutable de Kylian Mbappé. La star de 24 ans, en fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, y est allée de son triplé et a permis aux siens de monter sur la première marche du podium en championnat. Will Still, de son côté, n'a pas caché son mécontentement après la défaite de son équipe.

«On est capable de gagner cinq ou six fois»