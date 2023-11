Le PSG a recruté «un joueur exceptionnel»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un début de saison compliqué sous le maillot du PSG après une blessure et son absence pour cause de participation aux Jeux asiatiques, Lee Kang-in séduit depuis la fin de la dernière trêve internationale et enchaîne les apparitions convaincantes. Ce fut encore le cas samedi contre Reims (3-0), de quoi séduire un peu plus Luis Enrique.

Titularisé par Luis Enrique ce samedi contre Reims (3-0), Lee Kang-in a livré une nouvelle prestation convaincante, alors que l’entraîneur du PSG avait notamment décidé de repositionner le Sud-Coréen dans un rôle de faux 9 en seconde période pour mieux contrer l’adversaire. Un choix qui a porté ses fruits, illustrant la polyvalence du milieu offensif de 22 ans. Depuis son retour des Jeux asiatiques, Lee Kang-in multiplie les apparitions avec le PSG et le fait avec la manière. Luis Enrique est aux anges.

« Il me surprend plus chaque jour »

« Les bons joueurs peuvent jouer dans différentes positions. Lee Kang-in est un joueur exceptionnel. Il me surprend plus chaque jour. Il ne perd pas le ballon », s’est enflammé l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’expliquer son changement à la mi-temps avec la sortie de Gonçalo Ramos et le repositionnement de Lee Kang-in.

« L’avantage d'entraîner le PSG c’est que j’ai des très bons joueurs et beaucoup d’options »