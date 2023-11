500M€ à l’OM, Longoria a tout gaspillé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à l’OM, l’homme d’affaires américain a investi 500M€. Et pourtant, les critiques s’abattent sur le Bostonien en même temps que les rumeurs entourant la vente de l’OM s’intensifient. Mais pour Mélisande Gomez, le véritable responsable de cette situation n’est autre que Pablo Longoria, qui est à l’origine de la façon dont l’argent est investi.

Arrivé en 2016 à l'OM, Frank McCourt n'a pas lésiné sur les moyens pour le club phocéen, investissant au total près de 500M€. Et pourtant, l'homme d'affaires américain est régulièrement pointé du doigt, ce que Mélisande Gomez, journaliste de L’EQUIPE , a du mal comprendre, rappelant que c'est Pablo Longoria qui utilise cet argent sur le mercato.

«Je ne vois pas en quoi ce serait la faute de McCourt»

« L'échec de cette saison, je ne vois pas en quoi ce serait la faute de McCourt. On peut lui reprocher, comme toujours avec un actionnaire, de ne pas mettre assez d'argent. Depuis qu'il est arrivé en 2016, il a quand même investi 500 millions d'euros dans l'Olympique de Marseille, ce qui est quand même correct. Après, cela dépend de comment on utilise cet argent. Et Pablo Longoria l'a reconnu lui-même hier sur RMC », explique-t-elle sur le plateau de L’EQUIPE du Soir avant de pointer du doigt la responsabilité de Pablo Longoria.

«L'échec de cette saison est lié au mercato estival»