OM : Enfin une bonne nouvelle pour Gattuso ?

Hugo Chirossel

Alors que l’OM est toujours englué dans le ventre mou du classement de Ligue 1, Gennaro Gattuso doit en plus se passer de Valentin Rongier pendant au moins trois mois. En attendant que la suspension de Papa Gueye soit levée, le technicien italien devrait en revanche pouvoir compter sur un autre joueur qui a fait son retour à l’entraînement.

L’OM devra faire sans son capitaine pour essayer de redresser la barre d’ici à la trêve hivernale. Valentin Rongier a été opéré du genou et devrait être absent pour les trois prochains mois. Un coup dur pour Gennaro Gattuso dans un secteur de jeu où il n’a pas énormément de solutions.

L’OM tient un nouveau crack ? https://t.co/sP9ungcDm9 pic.twitter.com/R5O2xrVhln — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Nadir va bientôt avoir sa chance ?

L’absence de Valentin Rongier pourrait notamment permettre à Bilal Nadir d’obtenir un peu plus de temps de jeu, tandis que Pape Gueye sera disponible à partir de début décembre. En attendant, l’OM a enregistré un retour ce mercredi à l’entraînement.

Ounahi de retour à l’entraînement