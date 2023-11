Marcelino se lâche encore après son départ de l'OM

Jean de Teyssière

Deux mois après avoir quitté l'OM, Marcelino a trouvé un nouveau challenge, à Villarreal. L'entraîneur espagnol est encore revenu sur son départ du club marseillais et de son expérience plutôt courte en France. Visiblement, c'est un passage qui l'a marqué puisqu'on ne compte plus ses sorties médiatiques sur la situation marseillaise.

Trois victoires, trois nuls et une défaite : voilà le bilan de Marcelino à la tête de l'OM. L'entraîneur marseillais a quitté le club marseillais après la crise institutionnelle qui a marqué l'OM en septembre, suite à une réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters de l'OM. Désormais à Villarreal, cet épisode est loin de Marcelino, ou pas.

«Il y a eu des situations avec les ultras qui étaient loin d'être normales»

Lors d'un entretien accordé à El Mediterraneo , Marcelino est revenu sur sa faible expérience à l'OM : « Le travail à Marseille, au jour le jour, a été agréable. Je n'ai pas eu de sentiment différent des autres équipes. Le club nous a beaucoup aidés, les gens qui y travaillaient. Nous avons essayé de nous adapter rapidement, en connaissant le français à un niveau acceptable, mais il y a eu des situations avec les ultras qui étaient loin d'être normales. Et heureusement, je ne les ai pas vécues, mais mes collègues les ont vécues, ce qui revient au même. »

«C'est très difficile de travailler dans un tel terreau et ça ne fait que régresser»