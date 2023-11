Vente OM : La mèche a été vendue en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif au sujet de la vente de l'OM depuis de nombreux mois, Thibaud Vézirian ne manque jamais l'occasion de rappeler que le deal est bouclé. De nouveau invité à commenter ce feuilleton, le journaliste dévoile même certaines sources qui lui ont confirmé la situation, dont un dirigeant d’une équipe de jeunes de Marseille.

Depuis près de trois ans, la vente de l'OM ne cesse d'être commentée. Sous l'impulsion de Thibaud Vézirian, très actif sur le sujet, les rumeurs se sont intensifiés pour prendre une nouvelle ampleur ces dernières semaines. Avec notamment des informations qui annoncent l'arrivée imminente de l'Arabie Saoudite. Une tendance confirmée par Thibaud Vézirian qui assure même qu'il a eu une confirmation au sein du club phocéen.

Vente OM : L’Arabie Saoudite sur le point de snober Marseille ? https://t.co/TuA4lPzX7E pic.twitter.com/2IbMM4wsSL — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

«Le projet OM est énorme»

« Le projet OM est énorme. La vente prochainement officielle ? Ce n’est pas qu’à écouter, puisque Mundo Deportivo, The Independent, France Bleu Provence, même L’Equipe commence à laisser penser qu’il pourrait y avoir de façon inéluctable une cession, Canal+ le dit très clairement avec infos en provenance d’Arabie Saoudite. Je l’ai toujours dit, quand une officialisation ne se fait pas, comme cela a été le cas lors des étés 2021, 2022 et 2023, on va à la chasse aux infos, comme cela fonctionne, mais le deal est acté et scellé. Cela en parle de manière de plus en plus librement », explique le journaliste sur sa chaîne Twitch , avant de poursuivre.

«Un dirigeant d’une équipe de jeunes de Marseille m’en a parlé»