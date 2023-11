Incidents OM-OL : Longoria pousse un coup de gueule !

Pierrick Levallet

Le 29 octobre dernier, l’OM devait recevoir l’OL au Stade Vélodrome. Le choc était très attendu par la plupart des supporters, mais l’Olympico a finalement été reporté. En effet, le bus lyonnais avait été caillassé et Fabio Grosso avait été touché à la tête. La soirée aurait d’ailleurs pu virer au drame puisque le technicien italien était tout proche de perdre un œil. Le match a donc été reprogrammé au 6 décembre prochain. Mais l’OM a été épargné de toute sanction concernant la présence de supporters dans le stade. Malgré tout, Pablo Longoria a tenu à condamner les actes du 29 octobre dernier.

«Ce qui s’est passé c’est inacceptable»

« Est-ce que je comprends l’amertume de l’OL du fait que l’OM ait été épargné de toute sanction ? C’est un débat très important. Ce qui s’est passé c’est inacceptable. C’est quelque chose qui a encore dépassé beaucoup de limites. Mais c’est une discussion qu’on ne peut pas personnaliser en une bataille entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais car cela serait rester dans des batailles inutiles. [...] Ce n’est pas une bataille entre l’OM et l’OL, c’est une bataille que l’on doit mener tous les clubs ensemble. Et en même temps, mettre la responsabilité sur l’Olympique de Marseille alors que c’est un club X et que cela se passe dans beaucoup de situations, il faut mettre tout le monde avec le même niveau de responsabilité » a d’abord lancé le président de l’OM dans un entretien accordé à RMC .

«Il ne faut pas généraliser l’image des supporters»

« Et je dois dire que pour quatre inconscients, quatre personnes qui sont totalement hors de la société et hors du football que l’on doit construire, il ne faut pas généraliser l’image des supporters de l’Olympique de Marseille car elle est complètement différente. C’est quelque chose que je ne peux pas accepter. C’est pour ça que ce ne sont pas des supporters de l’OM, ils n’ont pas de place dans la société actuelle. Et nous comme club, quelle que soit leur participation à ce type d’événements à domicile ou à l’extérieur, on doit faire notre possible pour éviter que ces personnes nous soient associées. Ils n’ont pas de place, ni dans la société ni dans l’Olympique de Marseille » a ensuite poursuivi Pablo Longoria.

«On a trop de problèmes liés à la violence»