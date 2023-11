Gattuso galère, il prédit «le réveil de l’OM»

Hugo Chirossel

Arrivé à l’OM en septembre pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso n’a obtenu qu'une seule victoire en championnat pour le moment, le 8 octobre dernier contre Le Havre (3-0). Pour Jérôme Rothen, le redressement du club marseillais passera par le retour en forme de Pierre-Emerick Aubameyang, qui déçoit depuis son arrivée en provenance de Chelsea.

En déplacement sur la pelouse de Strasbourg ce samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, l’OM espère obtenir sa quatrième victoire de la saison en championnat. Cela fait presque deux mois que les Olympiens n’ont plus goûté à la victoire. Il faut remonter au 8 octobre dernier lors de la réception du Havre pour retrouver la trace du dernier succès de l’OM, le seul de Gennaro Gattuso en Ligue 1.

C’est confirmé pour le prochain transfert de l’OM ? https://t.co/plJXrSKGRH pic.twitter.com/lu6A3Ztpca — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«Le réveil de l’OM dépend forcément de ton meilleur joueur»

Pour que l’OM puisse redresser la barre, Jérôme Rothen estime que Pierre-Emerick Aubameyang doit retrouver le niveau qui était le sien auparavant : « Aubameyang ? Le réveil de l’OM dépend forcément de ton meilleur joueur. Il doit être efficace et automatiquement lorsque ton meilleur joueur est l’attaquant de pointe, celui qui a été recruté pour remplacer Alexis Sanchez, faire gagner l’équipe en marquant des buts, bien sûr que s’il est bien sur le terrain, Marseille arrivera à prendre bien plus de points qu’il le fait actuellement . »

«Aubameyang devra très vite retrouver ce qui fait ses qualités»