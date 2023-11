«On a une grande équipe», la fin du calvaire pour l’OM ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il se déplace sur la pelouse de Strasbourg samedi, l’OM ne s’est plus imposé en championnat depuis le 8 octobre dernier face au Havre. Performants en Ligue Europa, les Olympiens veulent également l’être en Ligue 1, comme l’a confié Leonardo Balerdi en conférence de presse. L’Argentin estime que lui et ses coéquipiers forment une grande équipe et que leur travail à l’entraînement va finir par payer.

Dixième de Ligue 1, l’OM est déjà à sept points du LOSC, quatrième au classement. Les hommes de Gennaro Gattuso doivent rapidement engranger des points en championnat pour ne pas voir les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions trop s’éloigner. Cela commence dès samedi à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse de Strasbourg.

«On n'est pas où on devrait être au classement»

« Oui c'est le moment pour se relever. En Ligue Europa on joue bien, mais on sait que les supporters veulent qu'on soit meilleur en Ligue 1. On en est conscient aussi. On n'est pas où on devrait être au classement », a confié Leonardo Balerdi ce vendredi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport . « Je t'assure que nous travaillons tous les jours pour s'améliorer. On a joué des équipes difficiles, maintenant on va affronter des équipes "plus faibles". Mais on sait que ces équipes quand elles jouent au Vélodrome ou contre nous deviennent meilleures. On va tout donner pour changer de visage en championnat . »

«Si vous viviez avec nous, vous verriez les progrès et le travail que l'on fait»