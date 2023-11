L’OM galère, Gattuso met la pression à son vestiaire

Hugo Chirossel

Toujours à la recherche de sa première victoire en championnat depuis le 8 octobre dernier lors de la réception du Havre, l’OM espère reprendre sa marche en avant samedi sur la pelouse de Strasbourg. Une équipe dont Gennaro Gattuso se méfie, comme il l’a confié en conférence de presse. Le technicien italien attend un grand match de la part de ses joueurs.

En déplacement à Strasbourg samedi pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, l’OM doit renouer avec le succès. Les hommes de Gennaro Gattuso n’ont plus goûté à la victoire en Ligue 1 depuis le 8 octobre dernier face au Havre (3-0).

«Il faudra un grand Marseille»

« Comme nous, beaucoup d'équipes ont des joueurs qui jouent beaucoup de matchs, on doit l'accepter. Mais on va jouer contre Strasbourg, une équipe très jeune, avec beaucoup de talents offensifs, entraînée par un coach qui est un grand champion. On va dans un stade qui est réputé difficile. C'est une équipe qui va vouloir faire un résultat, il faudra un grand Marseille », a déclaré Gennaro Gattuso en conférence de presse.

«On doit faire un grand match pour inverser la situation»