Mercato - OM : Gattuso passe une première commande à Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à Marseille ces dernières heures, Mehdi Benatia devrait être en charge du prochain mercato hivernal. Et le nouveau conseiller sportif de l'OM va avoir du pain sur la planche. Car Gennaro Gattuso espère l'arrivée de renforts en janvier prochain. L'accent pourrait être mis sur le recrutement de renforts offensifs.

Mehdi Benatia a débarqué à l'OM. L'ancien international marocain devrait occuper le rôle de conseiller sportif et se charger du prochain mercato hivernal. Un mois de janvier qui promet d'être agité comme l'a laissé entendre Gennaro Gattuso.

Un attaquant signe à l’OM, la réaction surréaliste du vestiaire https://t.co/ifH0CCbTQK pic.twitter.com/9tTecGslZC — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Gattuso annonce la couleur

« Pendant la CAN on va perdre 5-6 joueurs, donc l'effectif sera réduit à 18 joueurs. Evidemment qu'il faudra renforcer l'effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément. Je demande en fonction de critères fonctionnels. Ce sont des personnes plus compétentes qui s'occupent de ça. Ensuite en fonction du prix etc... Moi je me concentre sur le match de demain (samedi) » a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse ce vendredi.

Les priorités de Benatia sont connues