Benatia connaît déjà son premier transfert à l’OM

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM va devoir se montrer actif et c'est Medhi Benatia qui sera chargé de gérer le recrutement marseillais. Le futur conseiller sportif de l'OM a bien conscience de l'enjeu qui l'attend durant le mois de janvier, et une priorité se dégage déjà, à savoir celle de recruter un ailier.

Ce n'est pas encore officiel, mais Medhi Benatia va venir renforcer l'organigramme de l'OM au sein duquel il sera nommé conseiller sportif. L'une de ses principale mission sera notamment de gérer le mercato, et cela tombe bien puisque cet hiver s'annonce crucial pour le club phocéen qui va devoir se renforcer afin de compenser une première saison décevante. Et selon Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , Medhi Benatia connaît déjà sa priorité pour le mercato d'hiver.

Benatia va devoir recrute un ailier cet hiver

« Benatia arrive, cela va s’activer sur le mercato hivernal. La volonté est de trouver un ailier. Si il y a une opportunité au poste d’attaquant pourquoi pas, mais je n’imagine pas une arrivée sans départ. Aubameyang a signé 3 ans et Vitinha est arrivé pour un gros montant. Un prêt cela reste hypothétique, là à mi novembre ce n’est pas dans les tuyaux… », assure le journaliste au micro du podcast l' After Marseille , avant d'en rajouter une couche sur le mercato de l'OM.

«Peut être que les dirigeants marseillais travaillent en secret sur le recrutement d’un attaquant»