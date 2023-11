Après avoir clashé Thierry Henry, il se fait dézinguer

Hugo Chirossel

Dans un entretien accordé à Midi-Libre, Michel Der Zakarian a critiqué Thierry Henry après les commentaires de ce dernier sur le peu de buts inscrits Ligue 1. La sortie de l’entraîneur de Montpellier n’a pas du tout plu à Jérôme Rothen. Il estime que ses propos sont honteux et n’ont pas de lien avec les déclarations du sélectionneur des Espoirs.

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! » Dans un entretien accordé à Midi-Libre , Michel Der Zakarian a eu des mots durs envers Thierry Henry. Ce dernier avait regretté le peu de buts inscrits sur les deux dernières journées de Ligue 1 et a d’ailleurs répondu à l’entraîneur de Montpellier.

«Ses propos sont honteux»

« Ses propos sont honteux. Il n’y a pas que sur la Ligue 1 mais aussi sur la carrière d’entraîneur de Thierry Henry. On a le droit de parler en mal de lui mais quand tu es un confrère, tu te dois d’avoir un minimum de respect pour la personne déjà », a déclaré Jérôme Rothen, dans Rothen s’enflamme sur RMC . « Tu l’attaques personnellement et sur sa profession et je trouve que c’est gratuit de sortir ses mots du contexte et de dire : ‘il parle, il critique la L1 mais il n’est resté que trois mois entraîneur à Monaco.’ Je ne vois pas le rapport, il est complètement hors sujet. On peut refaire la carrière d’entraîneur de Michel Der Zakarian et je ne parle même pas de joueur parce qu’on peut le ridiculiser encore plus. Il n’a jamais entraîné un grand club et on pourrait dire : ‘on minimise tes 300 matchs comme entraîneur de Ligue 1 ou de Ligue 2, tu n’as gagné aucun titre’ . »

«S’il y en a bien un qui l’a mis en avant depuis qu’il est consultant puis entraîneur des Espoirs, c’est bien Thierry Henry»