Il clashe Lionel Messi et en rajoute encore une couche

Ces derniers jours, suite notamment à la rencontre entre le Brésil et l’Argentine, Lionel Messi a été vivement critiqué. Julian Palmieri ne s’est ainsi pas privé pour clasher l’actuel joueur de l’Inter Miami. Et si cela lui a valu de nombreuses menaces, l’ancien défenseur de Bastia a tenu à expliquer ses propos sur Messi et à en rajouter une couche.

« J’ai longtemps hésité entre CR7 et Messi. Messi, merci d’être enfin toi depuis cette Coupe du Monde, un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé ». C’est ce message posté sur les réseaux sociaux qui a valu à Julian Palmieri de recevoir de nombreuses menaces. Mais voilà qu’au milieu de cette tempête, il a souhaité expliquer sur Lionel Messi dans des propos accordés à TeamFootball .



« Ce qu’il a fait, ce qu’il a dit au Brésilien, ça prouve quel homme il est »

Critique à l’égard de Lionel Messi, Julian Palmieri ne s’est clairement pas calmé au moment de s’expliquer. L’ancien joueur de Bastia a alors ajouté à propos du Ballon d’Or 2023 : « Ça m’a beaucoup déçu du bonhomme alors qu’au départ, j’étais euphorique pour son arrivée au PSG. J’étais comme un enfant, je l’ai filmé plein de fois quand j’étais sur les terrains, j’étais comme un fou, et petit à petit, son image a changé pour moi. Et après l’apogée, ça a été l’après Coupe du Monde. Ma déception envers Messi vient de plusieurs incidents, notamment son attitude au PSG où il semblait détaché et peu concerné par le collectif. Son altercation avec Rodrygo et son comportement en MLS ont renforcé cette impression. Mon tweet part de ce que dit Lionel Messi à Rodrygo : ‘Nous, on est champions du monde, on fait ce qu’on veut.’ Ça m’a déçu du bonhomme, ça, plus son passage au PSG à la fin où il s’en foutait complètement, et il n’en avait plus rien à foutre de ce qui se passait. Et puis, il y avait des prémices. Après, je repense à beaucoup de choses au Barça, quand tu tires dans la gueule de supporters du Real, deux ou trois gestes où il se dit au-dessus de tout le monde. Son arrivée en MLS, où ça a carrément tourné au ridicule : c’est lui qui arbitre, c’est lui qui mettait les cartons, c’est son embrouille avec le stoppeur dernièrement, tout ça… Ce qu’il a fait, ce qu’il a dit au Brésilien, ça prouve quel homme il est ».

« Lionel Messi est un petit homme »