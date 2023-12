PSG : Luis Enrique se fait tacler pour ses «surprises»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis son arrivée au PSG en début de saison, Luis Enrique a pris pour habitude de régulièrement changer de système de jeu et de onze de départ. Une instabilité que dénonce Daniel Riolo, qui craint déjà la composition du PSG pour le grand choc qui se jouera contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions.

Tantôt adepte du 4-3-3, tantôt du 4-2-4, Luis Enrique utilise différentes formules depuis sa nomination sur le banc du PSG cet été. Des choix tactiques qui font beaucoup réagir les observateurs, à commencer par Daniel Riolo. Sur les de RMC Sport, dans l'émission l'After Foot, l'éditorialiste a une nouvelle fois pointé du doigt lundi soir l'instabilité de l'entraîneur espagnol du PSG.

PSG : Grande nouvelle pour Zaïre-Emery https://t.co/6QWC1jKBnG pic.twitter.com/Prg4sOXBHX — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Cette espèce de surprise permanente qu’il veut nous imposer »

« Ce qui m’inquiète, presque plus que la qualité des joueurs, c’est ce que fait l’entraîneur et cette espèce de surprise permanente qu’il veut nous imposer. Je ne sais pas quelle équipe il alignera à Dortmund, et en fait j’aimerais savoir quelle équipe il va aligner », indique Riolo, qui craint donc une nouvelle surprise tactique de la part de Luis Enrique le 13 décembre prochain lors de Dortmund-PSG.

« C’est toujours trop obscur »