PSG : Mbappé se fait interpeller par une star de la NBA

Si on connait Kylian Mbappé le joueur du PSG et de l'équipe de France, il y a également le Kylian Mbappé très impliqué pour son association, Inspired by KM. En dehors des terrains, le champion du monde 2018 fait ainsi beaucoup pour les jeunes. Au même titre d'ailleurs que Rudy Gobert. C'est ainsi ce qui a amené la star de NBA, aujourd'hui chez les Timberwolves, d'interpeller Mbappé.

Alors que Kylian Mbappé et Rudy Gobert sont deux superstars du sport français, ils font beaucoup à côté dans le domaine associatif. Le joueur du PSG et le pivot des Timberwolves sont notamment très engagés dans le domaine de la jeunesse. De quoi donner naissance à une future collaboration entre Mbappé et Gobert ? La star de la NBA aimerait bien.

Mbappé x Gobert pour leurs associations ?

C'est dans un entretien accordé à France Bleu que Rudy Gobert a interpellé Kylian Mbappé sur ce sujet. Le basketteur français a alors confié : « Kylian, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Après, je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de le rencontrer dans le contexte de nos fondations. On n'a pas encore fait d'événements avec les enfants mais je vous le dis, j'adorerais qu'on fasse des choses comme ça ensemble dans le futur... Et vous savez quoi j'espère maintenant que je l'ai dit, on va le faire et qu'on va mettre tout ça en place ».

« Montrer aux jeunes qu'ils peuvent être ce qu'ils ont envie d'être »