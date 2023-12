 PSG : Dilemme pour Luis Enrique, cette recrue a une carte à jouer

Alexis Brunet

Le PSG jouera sa qualification en huitième de Ligue des champions le 13 décembre prochain sur la pelouse du Borussia Dortmund. À cette occasion le club de la capitale sera privé de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz au milieu de terrain. Luis Enrique va donc devoir se creuser la tête pour construire son entrejeu, et Kang-in Lee pourrait bien avoir une carte à jouer.

Le PSG n'est pour le moment pas encore assuré d'être en Ligue des champions pour la phase à élimination directe. Le club de la capitale est actuellement deuxième de son groupe, mais il peut finir premier, tout comme il peut échouer à la troisième place, synonyme de Ligue Europa. Le champion de France devra donc s'imposer face à Dortmund le 13 décembre prochain, afin de s'éviter un possible malheur.

Le milieu de terrain est décimé

Le PSG aura donc besoin de s'imposer contre Dortmund, mais le club de la capitale comptera beaucoup d'absents à cette occasion. En effet, en plus de la suspension d'Ousmane Dembélé, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz seront absents. Les deux milieux de terrain sont blessés, et Luis Enrique va donc devoir se creuser la tête pour trouver une solution pour son entrejeu.

Kang-in Lee pourrait être titularisé contre Dortmund