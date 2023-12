PSG : Jackpot en vue pour le Qatar ?

Benjamin Labrousse

Alors que depuis 2012, le PSG était entièrement détenu par le fonds d’investissement qatari QSI, le club de la capitale a officialisé ce jeudi l’arrivée du groupe américain Arctos Partners au sein de son capital. Alors que ce nouvel investisseur évaluerait le PSG à une somme gigantesque, les propriétaires parisiens se frottent les mains. Explications.

L’avenir s’annonce radieux au PSG. Au-delà de la question sportive, le club de la capitale est devenu une véritable cylindrée au niveau de son essor économique et marketing. Depuis le rachat du club en 2011 par QSI (qui achètera l’intégralité des parts du PSG l’année suivante), le club parisien n’a cessé de croître.

Arctos Partners entre au capital du PSG

Et cela pourrait se poursuivre à l’avenir. Ce jeudi, le PSG a officiellement annoncé l’arrivée du groupe américain Arctos Partners au sein de son capital, et ce, pour une « participation minoritaire » selon les dires du PSG. De son côté, le journaliste de The Athletic Ben Jacobs évoque une participation à 12,5 %.

Le PSG évalué à plus de quatre milliards

De plus, Ben Jacobs affirme que le PSG se réjouit de cette nouvelle collaboration. Car si en 2011, QSI avait dépensé 70M€ auprès de Colony Capital pour le rachat du club, tous les prétendants pour une entrée au capital parisien ont évalué le PSG a plus de quatre milliards d’euros. Et c’est donc Arctos Partners qui a raflé la mise...