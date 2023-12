Mercato : Le PSG a tenté un transfert inattendu cet été !

Thibault Morlain

Cet été, ça a bougé dans tous les secteurs du jeu au PSG, y compris au poste de gardien. En effet, le club de la capitale a recruté Arnau Tenas, arrivé libre du FC Barcelone. Mais visiblement, le PSG avait d'autres plans initialement pour ce poste puisque Gianluigi Donnarumma aurait pu être mis en concurrence avec... Wojciech Szczesny.

Avec Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Arnau Tenas et même Alexandre Letellier, le PSG a clairement ce qu'il faut au poste de gardien. Dernièrement, l'ex-joueur du FC Barcelone a été impressionnant, montrant qu'il avait les capacités pour jouer à Paris. Le PSG a visé juste en le débauchant au Barça, alors qu'un autre gardien aurait pu débarquer.

Le PSG boucle un accord, le Qatar se frotte les mains https://t.co/S1WycJf46h pic.twitter.com/4XjxblCxlo — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Le PSG voulait Szczesny

Pour TV Play , le journaliste polonais, Maciej Siemiatkowski, a lâché une révélation sur le PSG et Wojciech Szczesny. « Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny, mais il est en phase avec la Juventus et les choix du club pour le futur », a-t-il alors balancé.

Un avenir à la Juventus ?